Foot - PSG

PSG - Malaise : Le Graët révèle une grande discussion avec Leonardo pour Mbappé !

Publié le 11 mars 2020 à 10h45 par A.M.

Bien que le PSG ait envoyé un courrier à la FFF afin de s'opposer à la participation de Kylian Mbappé aux JO, Noël Le Graët reste optimiste et dévoile les coulisses de ses conversations avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi.

Noël Le Graët n'a pas l'intention de céder si facilement pour Kylian Mbappé. Le président de la Fédération Française de Football compte effectivement sur la présence du Champion du monde aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France, bien que le PSG ait envoyé un courrier afin de s'y opposer. Et à l'occasion de plusieurs réunions organisées par l'UEFA au début du mois de mars, Noël Le Graët a d'ailleurs pu s'entretenir avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi respectivement directeur sportif et président du PSG. Des discussions qui ont essentiellement tourné autour de Kylian Mbappé comme le révèle le patron du foot français.

«Pendant deux jours, on a beaucoup parlé de Mbappé mais avec le sourire»