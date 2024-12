PSG : Luis Enrique valide un crack à 60M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG n’a pas hésité à débourser 60M€ (bonus compris) pour parvenir au transfert de Désiré Doué. Auteur de débuts timides dans la capitale, le joueur de 19 ans monte en puissance au cours des dernières semaines. Après une très belle performance de sa part ce dimanche soir face à l’OL (3-1), le Français a été félicité par Luis Enrique.

Et si le PSG avait réalisé un gros coup ? Cet été, le club de la capitale avait dépensé une grosse somme pour la venue de Désiré Doué. Considéré comme l’un des plus gros talents de Ligue 1, l’ancien prodige du Stade Rennais a décidé de rester en France et de s’engager avec le club de la capitale. Et après des débuts timides sous ses nouvelles couleurs, Désiré Doué parvient enfin à se montrer décisif.

Désiré Doué jubile après sa belle prestation

« Je ne dirais pas que c’est mon soir. C’est surtout le soir de l’équipe. On continue sur une très bonne dynamique. On a réussi à gagner le dernier match en Champions League, ce qui était très important. On a su se procurer beaucoup d’occasions, bien défendre aussi, même si on a encaissé un but. On continue sur une bonne dynamique et on va essayer de continuer pour ramener à chaque fois les trois points. Lyon inoffensif ? Je pense que l’on a bien défendu. On a exercé une très bonne pression et suivi la tactique du coach. On a su bien les presser et les mettre en difficulté. Cela nous a permis de nous faciliter le match », a notamment lâché Désiré Doué, auteur d’une passe décisive ce dimanche soir face à l’OL (3-1) au micro de DAZN.

« Il est capable de se sacrifier pour l’équipe »

Fier de la prestation de son jeune talent, Luis Enrique s’est également exprimé sur Désiré Doué : « Le match de Désiré Doué ? Il a 19 ans. On a fait signer de jeunes joueurs avec beaucoup de qualités. On a vu ses qualités avec le ballon, mais également celles qu’il a sans le ballon. Il est capable de se sacrifier pour l’équipe », a lâché l’Espagnol au micro de DAZN.