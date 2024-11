PSG - Luis Enrique : Un coup de gueule est révélé par le vestiaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très exigeant avec l’ensemble de ses joueurs au PSG, Luis Enrique effectue un vrai travail individuel avec eux pour tirer un maximum de leur potentiel. Bradley Barcola révèle notamment que le coach espagnol n’avait pas hésité à lui reprocher avec autorité son manque de repli défensif, obligeant l’attaquant du PSG à changer ses habitudes. Explications.

Recruté par le PSG à l’été 2023 en provenance de l’OL pour 50M€, Bradley Barcola (22 ans) était fortement désiré par Luis Enrique dans le secteur offensif. Le coach espagnol a toujours perçu l’immense potentiel de Barcola, qui fait aujourd’hui figure de titulaire indiscutable au PSG et même en équipe de France. Mais pour cela, Luis Enrique n’a pas hésité à le recadrer en interne…

« Il me parle beaucoup »

Interrogé dans les colonnes du Parisien, Bradley Barcola évoque les méthodes de l’entraîneur du PSG : « Un conseil de Luis Enrique ? De jouer libéré. Quand tu arrives dans un aussi grand club, il faut toujours un peu de temps pour se lâcher à 100 %. C’est la toute première consigne qu’il m’a donnée. Je m’en souviens encore, sur ma première titularisation contre Marseille, il m’avait dit de jouer comme je sais faire, sans me prendre la tête, et c’est ce qu’il me demande encore. Moi, il me parle beaucoup, que ce soit bien ou moins bien, il est toujours là à nous donner des conseils. Il ne nous lâche pas, ça me donne énormément de confiance », confie l’attaquant parisien, qui confie d’ailleurs avoir déjà subi les foudres de Luis Enrique dans le vestiaire.

« Il m’attrapait à la fin des matchs »

« Lorsque le coach m’attrapait à la fin des matchs, je me disais : « Il exagère, j’ai défendu là, ce n’est pas possible. » Mais le fait de le voir en vidéo m’a fait comprendre qu’il avait totalement raison. Je l’ai rajouté à ma palette et même sur le match de samedi, contre Lens, j’ai fait beaucoup d’efforts », poursuit Barcola, qui a donc été réceptif aux coups de gueule de son entraîneur.