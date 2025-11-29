PSG - Lucas Chevalier remplacé : Une date est annoncée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une début de saison compliqué, Lucas Chevalier a encore déçu contre Tottenham mercredi soir. Et bien qu'il ne soit pas encore inquiet pour le portier du PSG, Christophe Lollichon ne lui laisse pas beaucoup de temps avant qu'il ne soit remplacé.

L'été dernier, Lucas Chevalier a débarqué en provenance du LOSC pour remplacer Gianluigi Donnarumma. Un choix très fort du PSG, mais le jeune portier français peine pour le moment à convaincre de façon concrète. A tel point que Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, lui fixe un ultimatum, avant qu'un remplacement ne puisse être envisagé.

Lollichon lâche un ultimatum pour Chevalier « Il a eu a une succession d’hésitations. Mais si Luis Enrique l’a pris au PSG, c’est surtout car c’est un excellent joueur au pied. C’est sa mission première, c’est la raison pour laquelle il s’est retrouvé à Paris. En plus, Chevalier tombe dans un PSG où ce n’est pas la grande plénitude défensivement (…) Le PSG a un effectif tellement fort qu’ils peuvent se permettre d’avoir une période d’adaptation avec leur gardien. Mais il ne faut pas que ça dure six mois ou dix mois », confie-t-il au micro d'Eurosport avant de poursuivre.