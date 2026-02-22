PSG - Ligue des champions : La très mauvaise surprise annoncée sur La Chaîne L’Equipe

Pierrick Levallet

Ce samedi, le PSG a fait le plein de confiance en s’imposant avec la manière contre le FC Metz (3-0). Le club de la capitale s’est ainsi bien préparé mentalement pour la réception de l’AS Monaco en Ligue des champions. Seulement, Luis Enrique va être privé de l’un de ses habituels titulaires pour le match retour face aux Monégasques.

Vainqueur du match aller en Ligue des champions, le PSG reçoit l’AS Monaco ce mercredi pour la deuxième manche. En ce sens, le club de la capitale a fait le plein de confiance en s’imposant nettement contre le FC Metz (3-0) et en reprenant la tête de la Ligue 1. Luis Enrique a profité de cette rencontre pour ménager plusieurs de ses cadres. Mais le coach espagnol devrait, sauf retournement de situation, être privé de l’un de ses habituels titulaires.

Ousmane Dembélé absent contre l'AS Monaco ? En effet, le PSG ne devrait pas pouvoir compter sur Ousmane Dembélé. Sorti sur blessure peu avant la demi-heure de jeu contre l’AS Monaco à l’aller, l’attaquant de 28 ans ne serait toujours pas remis de son pépin au mollet. Loïc Tanzi a d’ailleurs confirmé sur La Chaîne L’Equipe que les Rouge-et-Bleu allaient devoir disputer le retour en Ligue des champions sans le Ballon d’Or 2025.