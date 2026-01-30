PSG - Ligue des Champions : La statistique qui promet déjà une qualification au prochain tour !

Pierrick Levallet

Le PSG connaît son prochain adversaire en Ligue des champions. 11e de la première phase après son match nul contre Newcastle ce mercredi (1-1), le club de la capitale sera opposé à l’AS Monaco en barrages. Et une statistique garantie presque à coup sûr la qualification des Rouge-et-Bleu pour le prochain tour.

Le PSG sait qui il affrontera pour les barrages de la Ligue des champions. Le club de la capitale, 11e de la première phase après son match nul de ce mercredi contre Newcastle (1-1), avait la possibilité de jouer le FK Qarabag ou l’AS Monaco. Et finalement, ce sera un duel franco-français qui se tiendra sur la scène européenne. Les champions d’Europe 2025 feront face aux Monégasques, une rencontre qui ne manque pas de rappeler l'affrontement face à Brest la saison dernière.

Le PSG part avec un avantage psychologique contre Monaco Et la double confrontation s’annonce déjà en faveur du PSG. Une statistique garantie presque inévitablement la qualification des Rouge-et-Bleu pour le prochain tour de la Ligue des champions. En effet, l’AS Monaco n’a plus gagné un seul match de compétition à élimination directe face au PSG depuis... 1985 en Coupe de France ! Depuis, les Monégasques ont enchaîné 13 défaites consécutives face aux leaders de la Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique pourraient en rajouter une 14e à la liste cette saison.