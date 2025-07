PSG : Les retrouvailles douloureuses pour Adrien Rabiot !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ami d’Adrien Rabiot, Serge Aurier n’a pas forcément apprécié le voir signé à l’OM l’été dernier. En tant que fan du PSG et ancien du club de la capitale, l’Ivoirien a regretté cette décision. D’ailleurs, Aurier n’aurait fait aucun cadeau au Marseille, malgré leur relation, s’il s’était retrouvé face à lui lors d’un PSG-OM.

« Sur un duel entre deux, j’aurais appuyé »

Ce qui fait d’ailleurs dire à Serge Aurier qu’il n’aurait fait aucun cadeau à Adrien Rabiot s’il était toujours un joueur du PSG. « Moi demain, si j’avais joué contre Adri, je n’allais pas lui faire mal par plaisir. Sur un duel entre deux, tu connais, j’aurais appuyé. Mais rien d’autre. Après derrière, c’est mon ami, mon frère, on se voit, on en rigole, on va prendre un verre », a expliqué l’Ivoirien.