PSG : L’entraîneur menace de partir !

Il y a près de 19 ans, le PSG remportait son premier titre sur la scène européenne : la Coupe des Coupes. Une victoire rendue possible, notamment, par l'intervention de Yannick Noah. Vainqueur de Roland-Garros en 1983, l'ancien tennisman avait accepté de donner un coup de main à Michel Denisot et à l'équipe. Une intervention que Luis Fernandez a subi.

« Il fallait se retrouver. Moi, j'étais un jeune entraîneur (35 ans). On m'avait dit que Yannick nous accompagnerait. Qu'il soit avec eux le soir pour sortir ou manger, pas de problème. J'avais juste demandé qu'il ne soit pas là pour les causeries. Sinon, je quittais le stage. Non, je ne l'ai pas mal pris. Yannick est quelqu'un que j'apprécie. Au contraire, si ça pouvait vous faire du bien... Après, contre Parme, il était là ? Contre le Deportivo, il était là ? À Cannes (1993-1994), à Bilbao (1996-2000) où je finis 4e du Championnat, Yannick n'était pas à mes côtés. Mais je ne l'ai pas mal vécu. Je l'aurais mal vécu si on ne l'avait pas gagnée » a déclaré l’ancien entraîneur du PSG.

La recette Noah a fonctionné

Mais comme indiqué par Daniel Bravo, chacun est resté à sa place. « Ma vision des choses : on a la tête dans le sac, on a fait une connerie en perdant le Championnat. Yannick est venu, il ne s'est occupé que de nos têtes, et il a eu les mots justes. Mais il n'a jamais empiété sur le travail de terrain de Luis. Et on avait la permission de minuit » a-t-il confié. Le choix de Denisot fût une réussite puisque le PSG avait remporté son premier trophée européen.