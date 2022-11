PSG : Le vestiaire de Galtier dresse un constat clair sur Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a vécu un évènement douloureux à l’Euro 2021 après son raté à la séance de tirs au but face à la Suisse avec l’Equipe de France. Critiqué et pointé du doigt, Mbappé aurait mal vécu cet épisode qui aurait particulièrement affecté son attitude au PSG et au sein du vestiaire.

En juin 2021, alors que l’Equipe de France disposait d’une force de frappe impressionnante dans le secteur offensif avec notamment le retour de Karim Benzema chez les Bleus, les hommes de Didier Deschamps n’ont pas pu réitérer l’exploit de la génération 98 en remportant l’Euro après un sacre au Mondial. Et pour Kylian Mbappé, cette élimination en 1/8ème de finale face à la Suisse a été particulièrement difficile à encaisser.

Kylian Mbappé a été touché par sa mésaventure à l’Euro

Désigné cinquième tireur de la séance de tirs au but, Kylian Mbappé a vu sa tentative être repoussée par Yann Sommer. N’ayant cessé de réclamer des responsabilités que ce soit au PSG ou en Equipe de France, Mbappé a vu un torrent de critiques de la part des observateurs s’abattre sur lui. Et cet épisode l’aurait marqué. C’est en effet ce que The Athletic a affirmé ce mercredi.

Le vestiaire évoque un nouvel Mbappé après l’Euro

D’après le média britannique, les proches de Kylian Mbappé au sein du vestiaire du PSG auraient rapidement senti qu’une chose s’était brisée en Mbappé ou du moins avait changé après l’échec retentissant de l’Equipe de France face à la Suisse. Sa confiance en lui aurait été touchée en raison des vives critiques dont il a été l’objet et au fil de longues semaines, Mbappé se serait fait plus que discret.