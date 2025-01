PSG : Le vestiaire annonce du lourd avec Luis Enrique

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche, le PSG aura un premier rendez-vous important en 2025 avec le Trophée des Champions face à l'AS Monaco. Le club de la capitale n'a pas vécu un début de saison époustouflant, et les hommes de Luis Enrique savent que les prochaines semaines seront chargées. En conférence de presse, Marquinhos s'est confié sur l'importance du match qui arrive.

Entraîneur du PSG depuis l'été 2023, Luis Enrique a souvent fait parler son savoir-faire. Mais depuis quelques mois, il n'est pas épargné par les critiques. Le PSG étant à la peine en Ligue des Champions. L'Espagnol voudra forcément que son équipe monte en puissance lors de la deuxième moitié de la saison. Et il sait motiver son vestiaire, qui se tient prêt à bien rebondir.

PSG : Marquinhos envoie un gros message

Pilier de l'effectif parisien depuis des années, Marquinhos s'apprête à démarrer un enchaînement de matches importants avec ses coéquipiers. Il faudra marquer le coup dès le premier rendez-vous face à Monaco ce dimanche. « On a un entraîneur très exigeant avec nous, à chaque match avec tous les joueurs. On connaît l'importance de chaque match qu'on va jouer, peu importe la compétition. Ce sera comme ça demain (dimanche) et pour tout le mois de janvier » avertit le Brésilien en conférence de presse.

Le PSG veut tout gagner

Même si le PSG occupe la tête de la Ligue 1 avec une avance confortable, il faudra faire une meilleure impression dans les prochaines semaines pour se redonner confiance. Luis Enrique a également un grand défi devant lui, puisqu'il doit faire monter le club au classement en Ligue des champions. A deux matches de la fin, les Parisiens sont virtuellement éliminés pour le prochain tour. « C'est pour ça qu'on est au PSG, on veut gagner tous les matchs et tous les trophées. Ce sera une opportunité demain. C'est ce genre de matchs qui peut lancer une équipe » poursuit Marquinhos.