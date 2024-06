PSG : Le Qatar a sorti «l'arme nucléaire» pour menacer Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le PSG, c'est le scénario catastrophe qui s'est produit avec Kylian Mbappé. Le club de la capitale le redoutait, c'est bel et bien arrivé : le joueur de 25 ans est parti libre au Real Madrid, ne rapportant donc aucune indemnité de transfert. Pour le PSG, il était inconcevable que cela se passe comme ça et Nasser Al-Khelaïfi n'avait pas hésité à menacer Kylian Mbappé l'été dernier, se retrouvant même mis à l'écart pendant plusieurs jours.

L'été dernier, ça avait chauffé entre le PSG et Kylian Mbappé. Après avoir annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il ne prolongerait pas, le Français avait déclenché la colère du président parisien. Ce dernier avait alors tapé du poing sur la table. La sanction avait même fini par tomber à l'encontre de Mbappé, qui s'était retrouvé mis à l'écart par le PSG pendant plusieurs jours et obligé ainsi de s'entraîner avec les indésirables du loft.



« On va te tordre le bras et s’il faut le casser on va le casser »

Journaliste pour Libération , Grégory Schneider est revenu sur le clash entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi au début de saison. « C’est très simple, le Qatar lui a dit : « Ou tu prolonges ou tu ne joues plus ». L’arme nucléaire, c’est l’empêcher de jouer au football. Pour moi, on le menace, on lui dit on va te casser le bras. On va te tordre le bras et s’il faut le casser on va le casser. Tu le prives tout simplement de son métier. Et très sincèrement, il y a cru. Je pense que là, il a eu froid dans le dos », a-t-il expliqué pour Ligne Rouge .



Kylian Mbappé y a d'ailleurs vraiment cru à cette menace du PSG de ne pas jouer de la saison. En effet, celui qui a signé pour le Real Madrid avait expliqué en conférence de presse : « On m'a fait comprendre (que je ne jouerai pas avec Paris), on me l'a dit en pleine face, c'était très clair. On m'a parlé violemment, on me l'a dit. Donc moi j'étais persuadé que je n'allais pas jouer. Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé. Je n'aurais pas remis un pied sur le terrain sans eux. C'est la vérité c'est pour ça que j'ai toujours eu cette reconnaissance par rapport au coach et au directeur sportif ».

