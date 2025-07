PSG : Le prochain Ballon d’Or est annoncé !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une saison exceptionnelle, le PSG pourrait voir l’un de ses joueurs recevoir le Ballon d’Or le 22 septembre prochain. Si Ousmane Dembélé, meilleur joueur de Ligue 1 et de la Ligue des Champions est le grand favori, Marouane Chamakh lui, estime que cette distinction doit revenir à Achraf Hakimi.

Qui succédera à Rodri le 22 septembre prochain ? Depuis 2022 et le sacre de Karim Benzema , la France pourrait de nouveau voir l’un des siens recevoir le Ballon d’Or. Et pour cause, après un exercice 2024-2025 exceptionnel, Ousmane Dembélé est considéré comme le grand favori de cette édition 2025. Vainqueur de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, le PSG pourrait voir plusieurs de ses joueurs être sur le podium, comme Vitinha , ou encore Achraf Hakimi .

International Marocain, Marouane Chamakh aimerait voir son compatriote être sacré : « Achraf a fait une saison incroyable. Et sincèrement, pour ceux qui étaient indécis juste avant la Coupe du Monde des Clubs, je pense que voilà, il est le seul à être sorti du lot sur les deux ou trois qui étaient des prétendants au Ballon d’Or. C’est être objectif… Ce n’est pas Marouane le marocain qui parle, c’est vraiment en étant objectif, et avec mon cœur. Je pense que Achraf mérite vraiment ce Ballon d’Or. Il évolue à un poste qui peut laisser des doutes à certains, parce que ce n’est pas un poste qu’on médiatise beaucoup, mais... », a lâché l’ancienne gloire des Girondins de Bordeaux pour TFT Marocco.

« Il faut qu’il sache qu’aux yeux des Marocains, et à mes yeux, ce sera notre Ballon d’Or »

« Quoi qu’il arrive au niveau du résultat du Ballon d’Or, il faut qu’il sache qu’aux yeux des Marocains, et à mes yeux, ce sera notre Ballon d’Or. Il ne faut pas qu’il soit déçu. Derrière cette décision, on aura besoin de lui pour la Coupe d’Afrique des Nations, et voilà… Je pense qu’il peut être double Ballon d’Or : le Ballon d’Or mondial, et le Ballon d’Or africain… Ce serait quelque chose d’exceptionnel, surtout pour nous. Mais voilà, il faut qu’il sache qu’aux yeux de tous les Marocains, il sera notre Ballon d’Or », conclut Marouane Chamakh.