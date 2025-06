PSG : Le meilleur de l’histoire a signé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement dans une grosse période avec le PSG ainsi que la sélection du Portugal, Nuno Mendes vit une année 2025 particulièrement riche en émotion, d'autant qu'il avait signé en février dernier une prolongation de contrat avec le club parisien. Et Roberto Martinez, son sélectionneur national, estime d'ailleurs que le PSG tient le meilleur latéral gauche de l'histoire avec Nuno Mendes.

Récent vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG et dans la foulée de la Ligue des Nations avec le Portugal, Nuno Mendes (22 ans) marche actuellement sur l'eau. Tout réussit au latéral gauche portugais qui enchaine les belles performances et s'impose comme une référence mondiale à son poste. Interrogé dans l'émission El Partizo de Cope, Roberto Martinez s'est confié sur l'état de forme de Vitinha et Nuno Mendes, deux internationaux portugais du PSG. Et le sélectionneur national s'est enflammé à leur sujet.

Martinez s'enflamme pour Vitinha et Mendes « Vitinha et Nuno Mendes sont bien au-dessus du lot, de par ce qu’ils accomplissent pour leur club et leur profil. Vitinha est le style de joueur dont on est habitué en Espagne car Xavi ou Iniesta ont créé ce genre de milieu. Mais il a aussi les qualités du joueur de Premier League, fort physiquement, qui aime les duels et qui est intelligent sur les coups de pied arrêtés », indique Martinez, qui insiste ensuite sur l'état de forme de Nuno Mendes et considère le joueur du PSG comme le meilleur latéral gauche qu'il n'ait jamais vu.