PSG : Le coup légendaire qui dégoûte Mbappé !

Le PSG a décroché son billet pour la finale de la Coupe du monde des clubs ce mercredi en s’imposant contre le Real Madrid de Kylian Mbappé (4-0). Ce nouveau succès a d’ailleurs permis à l’équipe de Luis Enrique de battre un nouveau record dans une saison qui est déjà légendaire.

Le PSG va disputer une nouvelle finale cette saison. Après la Coupe de France et la Ligue des champions , la formation parisienne va retrouver Chelsea pour une ultime bataille en Coupe du monde des clubs . Ce mercredi, les hommes de Luis Enrique n’ont fait qu’une bouchée du Real Madrid de Kylian Mbappé (4-0). Après les retrouvailles avec Lionel Messi plus tôt dans la compétition, celles avec l’attaquant de 26 ans ont tourné à nouveau à l’avantage des Rouge-et-Bleu.

Le PSG bat un nouveau record

Ce succès a d’ailleurs permis au PSG de battre un nouveau record dans une saison déjà historique. Comme le rapporte Le Parisien, le club de la capitale a signé sa 48e victoire de l’exercice 2024-2025, un total jamais atteint par le passé par les pensionnaires de la Ligue 1. Le destin a voulu que cette victoire intervienne face à Kylian Mbappé, parti libre au Real Madrid il y a un peu plus d’un an et dont les relations avec le PSG se sont ternies après son départ.