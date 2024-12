PSG : Le coup de gueule de Riolo sur «le successeur de Mbappé»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le PSG n’a finalement recruté personne suite au départ de Kylian Mbappé, devant le début de saison en boulet de canon de Bradley Barcola, certains ont dit que la nouvelle star parisienne était là. Le fait est que l’ancien de l’OL a énormément du mal en ce moment. Daniel Riolo ne s’est alors pas fait prier pour rappeler cette étiquette de successeur de Mbappé suite à la rencontre face à Auxerre ce samedi soir.

Pour sa deuxième saison au PSG, Bradley Barcola avait démarré en trombe. A 22 ans, il a ainsi empilé les buts et impressionné tout le monde. De quoi alors faire dire que le club de la capitale avait peut-être trouvé là le successeur de Kylian Mbappé, parti au Real Madrid durant l’intersaison. De quoi agacer Daniel Riolo, qui ne lâche toujours pas Barcola.

« Il a disparu lui ? »

Bradley Barcola connait en ce moment un coup de mou et face à Auxerre, l’attaquant du PSG n’a pas été décisif. Suite à ce match, Daniel Riolo a alors balancé lors de L’After Foot sur RMC : « Le 31 août, il n’y avait pas l’homme qui devait remplacer Mbappé, celui qui a fait une saison extraordinaire, celui qui doit devenir titulaire en équipe de France, qui est stratosphérique, que l’Europe s’arrache ? Non ? Il a disparu lui ? C’est fini ? ».

« On me l’a vendu comme le successeur de Mbappé »

Il a poursuivi concernant le cas de Bradley Barcola : « Je sais pas moi, on n’avait pas le droit de dire un mot sur lui tellement il est fort, magnifique. Je sais pas, vous voyez les matchs ? Vous voyez ce qu’il fait sur son côté ? Il n’est pas jeune, il a 23 ans. Ça faisait 6 mois qu’il était au haut niveau, on me l’a vendu comme le successeur de Mbappé ».