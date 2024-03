PSG : Le calvaire se poursuit pour cette star !

Benjamin Labrousse

Depuis le 17 février dernier et une rencontre face au FC Nantes (0-2), Marquinhos n’a plus refait son apparition avec le PSG. Le capitaine parisien est touché au mollet, et a manqué les quatre derniers matchs des Rouge et Bleu. Et si Paris reçoit l’OGC Nice ce mercredi en Coupe de France, le joueur de 29 ans devrait encore manquer à l’appel.

La fin de saison du PSG promet d’être palpitante. Encore engagé dans toutes les compétitions possibles, le club de la capitale va tenter de se qualifier en demi-finale de la Coupe de France. Après un nouveau match nul ce dimanche face à Reims (13h), Paris reçoit l’OGC Nice ce mercredi soir (21h10). Luis Enrique pourra-t-il compter sur Marquinhos face aux Aiglons ?

Marquinhos touché au talon d’Achille

Car depuis plusieurs semaines, le Brésilien manque à l’appel. Touché au mollet face au FC Nantes le 17 février dernier, Marquinhos n’a toujours pas rejoué, ni même refait son apparition sur le banc de Luis Enrique. Dans son dernier point médical, le PSG expliquait qu’en plus du mollet, le défenseur central souffrait d’une douleur au talon d’Achille, et serait laissé au repos sur ces prochains jours.

Le Brésilien absent face à l’OGC Nice