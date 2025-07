PSG : La signature de rêve ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Afin de ne prendre aucun risque sur le marché des transferts, le PSG faisait le choix d'offrir un nouveau contrat à Achraf Hakimi cette saison. Un engagement jusqu'en 2029 qui se matérialise déjà par plusieurs masterclass de la part du Marocain qui semble être aux anges d'après son entourage.

Le clan Hakimi passe aux aveux

C'est du moins le ressenti partagé à RMC Sport par des proches du latéral droit du PSG. « Achraf est entouré de professionnels toute la semaine. Il a des nutritionnistes, physiothérapeutes et préparateurs physiques. Et être dans le meilleur club au monde, avec le meilleur entraîneur du monde, jouer avec les meilleurs joueurs du monde, cela procure beaucoup de bonheur. Ça permet de tout surmonter ». Une prolongation de contrat qui émerveille donc Achraf Hakimi, mais également le PSG. Et jusque-là, avec ses plus de 30 implications cette saison pour buts et passes décisives, force est de constater que c'est un sans-faute.