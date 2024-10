PSG : La révolution se poursuit, Luis Enrique annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un bon début de saison, le PSG de Luis Enrique se déplace sur la pelouse de l’OM ce dimanche soir (20h45) pour le grand choc de la 9ème journée de Ligue 1. Pour sa deuxième saison sur le banc du club de la capitale, le coach espagnol a affirmé être très fier de la progression de son équipe, dotée d’un nouveau projet.

Il y a deux ans désormais, le PSG a provoqué une véritable révolution en changeant totalement son projet sportif. Finis les stars, le club de la capitale souhaite désormais s’appuyer sur des jeunes joueurs prometteurs, ainsi que sur un état d’esprit tourné vers le collectif.

Le PSG progresse ?

Afin de mener à bien ce projet, le PSG a fait appel à Luis Enrique, arrivé sur le banc parisien en juillet 2023. Auteur d’une belle première saison à Paris, l’Asturien espère que sa formation va continuer à progresser. Et alors que le PSG réalise un bon début d’exercice 2024-2025, Luis Enrique s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse.

« On a commencé encore mieux »

« On a cinq points de plus que l'année dernière. On a commencé encore mieux. Monaco et Marseille sont à un autre niveau. Si cela se poursuit, on va voir. C'est positif pour tout le monde, ça maintient les joueurs motivés », a ainsi confié l’entraîneur parisien ce samedi après-midi.