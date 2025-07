PSG : La prochaine recrue a fuité !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Prochainement, le PSG devrait enfin pouvoir crier victoire dans le long feuilleton qu’est le recrutement d’Illia Zabarnyi. Depuis quelques semaines, le Paris Saint-Germain se heurte aux ambitions financières de Bournemouth pour la vente du défenseur central ukrainien de 22 ans. Mais le PSG verrait le bout du tunnel.

Illia Zabarnyi va-t-il poursuivre l’exode qui a débuté à Bournemouth cet été avec Dean Huijsen, Milos Kerkez et Kepa Arrizabalaga partis au Real Madrid, Liverpool et à Arsenal respectivement ? Le défenseur ukrainien de 22 ans aurait arrêté son choix sur le PSG et attendrait que le club de la capitale et les Cherries se mettent enfin d’accord sur les termes de son transfert avoisinant les 70M€.