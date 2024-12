PSG : La déclaration choc de Luis Enrique fait vriller Riolo !

Thomas Bourseau

En conférence de presse samedi, quelques jours après le deuxième succès du PSG en saison régulière de Ligue des champions, Luis Enrique a confié vivre la meilleure saison de sa carrière de coach. Un mensonge authentique selon Daniel Riolo qui en a assez de la communication de l’entraîneur du PSG.

Luis Enrique est le « meilleur » coach du monde du point de vue de son président Nasser Al-Khelaïfi. L’entraîneur espagnol a déjà dirigé le FC Barcelone porté par la MSN, à savoir Lionel Messi, Luis Suarez ainsi que Neymar. La Ligue des champions avait été raflée par le Barça en 2015.

«La meilleure saison de ma carrière !»

Et pourtant, alors que le PSG peine à valider sa qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions, Luis Enrique a assuré qu’il réalisait la meilleure saison de sa carrière d’entraîneur.

« Si on fait toujours la même chose, l’adversaire s’adapte. Il faut changer continuellement. Statistiquement, c’est ma meilleure saison en tant qu’entraîneur. Si on s’en tient aux chiffres, au nombre d’occasions générées par nous et laissées à l’adversaire. Il y a des critiques, des mensonges mais c’est la réalité. Je suis très content de la saison malgré nos difficultés. C’est un processus de création qui consiste à surmonter les problèmes. Nous ne dépendons d’aucun joueur mais de l’équipe. Le niveau des entraînements et des matchs monte. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre mais je sais que ce chemin-là permet de s’améliorer. La meilleure saison de ma carrière ! »

«Si à chaque fois qu’il vous prend pour des cons vous faites un petit saut, fin de saison vous êtes tous en orbite autour de la terre…»

Une déclaration qui a grandement agacé Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC a pris son compte X pour pousser un nouveau coup de gueule à l’encontre de Luis Enrique.

« Et il dit ça en décembre ! C’est dire s’il est fort ! Quel génie quand même. Eh les PSGix, si à chaque fois qu’il vous prend pour des cons vous faites un petit saut, fin de saison vous êtes tous en orbite autour de la terre… Le problème avec les demeurés comme vous les psgix c que vous n’avez pas compris que même dans son doc ou sur PSGTV il dit la même chose .. rien a voir avec les confs ou les journalistes. Ça c’est un prétexte. Non non c’est 100% un genie et vous 100% des neuneus…. ». Le message est clair.