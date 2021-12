Foot - PSG

PSG : Draxler envoie un gros message à Presnel Kimpembe !

Publié le 29 décembre 2021 à 10h42 par A.D. mis à jour le 29 décembre 2021 à 10h47

Depuis son arrivée au PSG, Julian Draxler est très proche de Presnel Kimpembe. Interrogé sur son vice-capitaine, le milieu offensif allemand a tenu à lui envoyer un message fort.