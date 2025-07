PSG : «Je t’aime Paris», une star déclare sa flamme 

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec le PSG sous Luis Enrique, Ousmane Dembélé a franchi un cap ces derniers mois. Ses performances personnelles et collectives font de lui un candidat au Ballon d’or. Une saison presque parfaite entachée par un échec en finale de Coupe du monde des clubs. Mais Dembélé retient le positif et l’amour qu’il éprouve pour le Paris Saint-Germain.

Le dimanche 13 juillet dernier, le Paris Saint-Germain trébuchait sur la dernière marche de son ascension en Coupe du monde des clubs. Le lauréat de la Ligue des champions était battu par le vainqueur de la Ligue Europa Conférence, à savoir Chelsea, sur le score de 3 buts à 0. De quoi priver Ousmane Dembélé et sa bande d’un doublé Europe - Mondial.

Ousmane Dembélé, saison XXL Cependant, malgré l’amertume de la défaite et le sentiment d’échouer si près du but, le lauréat de la palme du meilleur joueur de la saison de Ligue 1 et de la Ligue des champions a tenu à relativiser. Le tout, en faisant passer un message de remerciements aux supporters du PSG et à ses fans par le biais d’une publication Instagram avec 18 clichés retraçant sa saison.