PSG : «J'ai souffert», un Marseillais passe aux aveux

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille ne peut plus dire qu'il est le seul club de France à avoir remporté la Ligue des champions. Et ce, depuis le 31 mai dernier et la victoire parisienne contre l'Inter en finale de C1 (5-0). Une soirée mémorable pour les inconditionnels du PSG, pas vraiment pour Djibril Cissé, enfant d'Arles et supporter de l'OM.

Il y a près de deux mois, le PSG célébrait son premier titre en Ligue des champions le 31 mai 2025 à Munich. Soit 23 ans jour pour jour après le sacre de l'OM dans la même compétition. Pendant plus de deux décennies, les supporters marseillais ont été en mesure de toiser leurs rivaux parisiens avec la Coupe aux grandes oreilles jusqu'à ce que ces derniers aient l'opportunité de la soulever un par un après le capitaine Marquinhos.

«Honnêtement, mon coeur de marseillais et supporter marseilais, j'ai souffert» Une victoire logique face à l'Inter au terme d'une rencontre à sens unique qui s'est soldée par le score de 5 buts à 0. Le temps a fait son œuvre, mais Djibril Cissé avoue qu'il y a eu beaucoup de souffrance lorsque le PSG a été sacré champion d'Europe. Le natif d'Arles et grand supporter de l'OM ne s'en est pas caché pendant sa participation à l'émission The Bridge en répondant à Aurélien Tchouaméni. « Le PSG vainqueur de la Ligue des champions ? Roh. Honnêtement, mon coeur de marseillais et supporter marseilais, j'ai souffert. Sur cette finale, le PSG le mérite amplement, il n'y a pas de débat ».