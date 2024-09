PSG : «Il y a eu un arrangement» entre Mbappé et Al-Khelaïfi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après sept ans de vie commune, Kylian Mbappé et le PSG se sont séparés. Mais l’histoire n’est pas encore terminée, alors que l’ancien numéro 7 réclame 55M€ d’impayés auprès du club parisien. Alors que la justice a donné raison à l’attaquant français, Jérôme Rothen a pourtant affirmé qu’un arrangement existait entre les deux parties concernant ces fameuses primes. Explication.

Le PSG est actuellement en plein conflit avec Kylian Mbappé et ses avocats. Le meilleur buteur de l’histoire du club parisien a attaqué son ancien club en justice. La raison ? Paris a refusé de lui verser plusieurs salaires ainsi que certaines primes de fidélités au cours de sa dernière saison…

Le PSG obligé à verser 55M€ auprès de Kylian Mbappé

Pourtant, ces primes, Kylian Mbappé aurait promis au PSG d’y renoncer afin de ne pas léser le club parisien en cas de départ sans indemnité de transfert, ce qui s’est finalement produit puisque ce dernier a rejoint le Real Madrid dans le cadre d’un départ libre et d’une signature à l’issue de son contrat. Mais alors, comment se fait-il que la LFP ait étudié le dossier et ait obligé le PSG a versé les 55M€ auprès du joueur ce jeudi ? Au micro de Rothen s’enflamme, Pascal Olmeta a révélé qu’en réalité, aucun accord officiel n’avait été conclu entre le club francilien et Kylian Mbappé.

« Il y a eu un arrangement avec le président Nasser Al-Khelaïfi »

De son côté, Jérôme Rothen a affirmé que des arrangements avaient pourtant eu lieu à ce propos : « Je confirme que, dans un premier temps, il y a eu plein d’échanges de mails. Ce document n’a pas été homologué, mais je vous le redis, le 11 août 2023, pour que Kylian Mbappé reprenne l’entraînement et reprenne avec l’équipe première, il y a eu un arrangement avec le président Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé sur le fait que s’il partait libre, il laisserait (certaines primes, ndlr) », a confié l’ancien milieu de terrain du PSG (2004-2010).