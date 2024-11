PSG : «Il n'y a plus rien», il balance sur Dembélé

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, le PSG a levé la clause libératoire d'Ousmane Dembélé, qui avoisinait les 50M€. Interrogé sur l'ancien attaquant du FC Barcelone, Daniel Riolo a loué sa capacité à éliminer ses adversaires. Toutefois, le journaliste français regrette qu'Ousmane Dembélé ne soit plus capable de finir les actions.

Tombée sous le charme d'Ousmane Dembélé, la direction du PSG a fait le nécessaire pour boucler sa signature lors de l'été 2023. En effet, le club de la capitale a levé la clause libératoire à 50M€ de l'attaquant français.

Dembélé a perdu sa finition

Présent dans l'émission l'After Foot après la défaite du PSG face à l'Atlético ce mercredi soir (1-2), Daniel Riolo s'est lâché sur Ousmane Dembélé, pointant du doigt ses problèmes de finition.

«En phase de conclusion, il n’y a plus rien»

« Fabian Ruiz avec l’Espagne, c’est un joueur de foot, avec le PSG c’est un fantôme. Dembélé, c’est toujours pareil. Le mec est capable d’éliminer n’importe qui, probablement l’un de ceux qui fait le plus de différences sur le côté, mais en phase de conclusion, il n’y a plus rien. Asensio, ce n’est même pas qu’il a progressé, il a régressé tellement il n’existe plus », a déclaré Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.