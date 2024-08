PSG : Il l’annonce en direct, le remplaçant de Mbappé doit «grandir» !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est parti au Real Madrid, mais il se pourrait que la polyvalence de Bradley Barcola puisse permettre à Luis Enrique de faire sans dans son onze de départ. Mbappé est toujours sans successeur au PSG, mais Barcola serait susceptible de reprendre le flambeau quand bien même il doit encore « grandir » selon Daniel Riolo.

Bradley Barcola (21 ans) justifie pleinement les 50M€, bonus compris, investis par le PSG à l’été 2023. Depuis son arrivée à Paris, il ne fait que monter en puissance bien qu’il ait essuyé quelques critiques de la part de Daniel Riolo la saison passée qui l’a notamment surnommé « Bambi ». Titulaire en fin de saison au Paris Saint-Germain au vu de ses performances, ce qui lui a permis de participer dans la foulée à l’Euro avec l’équipe de France, Barcola signe un début de saison de folie au PSG à en faire presque oublier Kylian Mbappé qui n’a pas été remplacé par les dirigeants du Paris Saint-Germain cet été.

«Barcola a incontestablement progressé»

Comme Kylian Mbappé, Bradley Barcola peut jouer sur l’aile gauche ainsi qu’à la pointe de l’attaque, Luis Enrique l’a habilement souligné en conférence de presse la semaine dernière. Vendredi dernier, après avoir déjà ouvert son compteur but une semaine plus tôt au Havre en Ligue 1 cette saison (4-1), Bradley Barcola a signé un doublé. Sa première réalisation face à Montpellier, du pointu en bout de course, a retenu l’attention de Daniel Riolo. « Barcola a incontestablement progressé sur ce début de saison. Et son premier but, je le trouve assez intelligent sur le geste qu’il choisit de faire. Je trouve que c’est un signe de progression de faire ce geste là. C’est-à-dire de ne pas s’embarrasser avec quelque chose de plus propre. Une volonté d’enrouler, de mettre un plat du pied ou d’en faire un petit trop. Je trouve le geste efficace ».

«Patrick Vieira a dit : « laissez-le grandir, il doit encore confirmer beaucoup de choses »»

Néanmoins, l’éditorialiste de RMC n’est pas totalement passé du blanc au noir pour l’After Foot en prenant le soin de citer les propos du champion du monde 98 Patrick Vieira sur DAZN. « Patrick Vieira a dit : « laissez-le grandir, il doit encore confirmer beaucoup de choses ». Je n’ai jamais rien dit d’autre. Laissez-le grandir ».