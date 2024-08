Transferts - PSG : Luis Enrique à la tête d’une révolution sur le mercato ?

Thomas Bourseau

Pendant un temps, il a grandement été question d’un éventuel transfert de Rayan Cherki au PSG cet été. Et ce, bien que le10sport.com vous ait affirmé que les dirigeants parisiens n’aient pas été enclins à l’idée d’accueillir la pépite de l’OL pendant le mercato. Daniel Riolo a assuré que la nouvelle politique de recrutement du PSG a dicté la fin de ce feuilleton.

Luis Campos a revu sa copie. le10sport.com vous dévoilait le 16 août dernier que le conseiller football du PSG s’intéressait au profil depuis un an et cherchait à l’attirer au Paris Saint-Germain. Toutefois, tout a changé cet été et le dossier Cherki n’en a jamais véritablement été un dans les bureaux des dirigeants du Paris Saint-Germain.

Rayan Cherki s’est tiré une belle dans le pied ?

Pendant quelque temps, il a cependant été question du recrutement de Rayan Cherki au PSG. Mais tout a traîné, forçant Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain à mettre un terme à toute discussion ou opération programmée ou non pour le transfert de la jeune milieu offensif de l’OL de 21 ans. Dans le cadre de l’émission de vendredi soir de l’After Foot, Daniel Riolo a apporté d’importantes précisions sur le dossier Rayan Cherki.

«Il a juste tergiversé, ça a suffi à dire, c’est bon, tu ne viendras jamais»

L’éditorialiste de RMC a rebondi sur la récente interview accordée à Luis Enrique aux médias du PSG afin de confirmer une nouvelle politique de recrutement du Paris Saint-Germain. « Luis Enrique a dit dans l’ITW pour le PSG : on ne forcera pas un mec à venir. On ne va pas insister 1000 ans. C’est ce qui s’est d’ailleurs passé avec Cherki, mini volte-face. Certains le voulaient. Il a juste tergiversé, ça a suffi à dire, c’est bon, tu ne viendras jamais ».