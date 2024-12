PSG : Il annonce une catastrophe pour le remplaçant de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a vu partir Kylian Mbappé dont le contrat arrivait à son terme. Le Bonsynois s'est engagé avec le Real Madrid et a laissé un vide qui n'a toujours pas été comblé. Selon Alain Roche, c'est d'ailleurs l'une des raisons qui explique le manque de réussite offensive à Paris depuis le début de la saison.

Depuis le début de la saison, le PSG peine à la finition et voit son secteur offensif se retrouver en difficulté. Il faut dire que le départ de Kylian Mbappé n'a pas été compensé malgré le retour à la compétition de Gonçalo Ramos comme le constate Alain Roche.

Le PSG n'arrive pas à remplacer Mbappé

« Mais il ne faut pas leur demander, non plus, d’en passer à trois à City en janvier. S’ils parviennent à les battre, ce sera déjà une bonne chose. Malgré ce que dit Luis Enrique, on ne remplace par Mbappé comme ça », rappelle-t-il dans des propos accordés au Parisien, avant de poursuivre.

« Dembélé ne sera jamais un buteur, Barcola arrive à peine et Ramos n’est pas Ibra. Peut-être qu’avec autant de centres, autant de frappes et avec un Ramos de retour en forme, cette équipe va finir par enfiler les buts comme des perles », ajoute Alain Roche.