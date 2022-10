Foot - PSG

PSG : Henry, Guardiola… Galtier reçoit un conseil pour éviter une catastrophe avec Mbappé

Publié le 8 octobre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

Pendant que Lionel Messi et Neymar flambent, Kylian Mbappé semble légèrement en retrait depuis le début de saison. Pour Florent Sinama-Pongolle, le problème est essentiellement tactique, Christophe Galtier ayant tout intérêt à s'inspirer de la gestion de Pep Guardiola avec Thierry Henry au FC Barcelone.

Depuis le début de saison, le PSG peut s'appuyer sur Neymar et Lionel Messi qui ont retrouvé leur meilleur niveau. De son côté, Kylian Mbappé semble un peu plus en retrait et n'avait pas manqué de pointer du doigt son utilisation dans le 3-4-1-2 de Christophe Galtier au sein duquel il occupe selon ses dires un rôle de pivot, alors qu'en équipe de France, il est beaucoup plus libre autour de Karim Benzema ou Olivier Giroud. Après le match nul sur la pelouse de Benfica (1-1), Florent Sinama-Pongolle affiche d'ailleurs ses doutes au sujet de Kylian Mbappé.

«Un attaquant qui n’est pas content sur le terrain, il va vous poser des problèmes»

« Il est à l’encontre du jeu. Pas une seule fois, il ne propose une solution en profondeur. A-t-il encore envie de faire des efforts sur le terrain ' Un attaquant qui n’est pas content sur le terrain, il va vous poser des problèmes dans ses prises de décisions et dans son placement », assure l'ancien attaquant de Liverpool au micro de Canal+ , avant de conseiller à Christophe Galtier de s'inspirer de Pep Guardiola.

«Guardiola l’a fait avec Thierry Henry à Barcelone»