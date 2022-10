Foot - PSG

PSG : Galtier souligne un problème avec la Coupe du Monde au Qatar

Publié le 7 octobre 2022 à 16h30

Bernard Colas

Le Paris Saint-Germain a entamé un véritable marathon de rencontres dès la fin de la dernière trêve internationale qui va l’emmener jusqu’à la mi-novembre, et le début de la Coupe du monde au Qatar. Les hommes de Christophe Galtier doivent ainsi disputer onze matches en un mois et demi, un calendrier infernal pointé du doigt par l’entraîneur du PSG.

La dernière ligne droite est lancée. Le 20 novembre prochain, la Coupe du monde démarrera au Qatar, mais avant ce rendez-vous, de nombreux clubs doivent faire face à un calendrier infernal. C’est notamment le cas du PSG, qui a débuté après la dernière trêve internationale un marathon de 11 matchs en 43 jours. Trois jours après son déplacement à Benfica, le PSG s’apprête donc à rencontrer Reims samedi avant de retrouver les Portugais au Parc des Princes mardi. Privé de certains joueurs blessés, Christophe Galtier n’a pas manqué de tacler ce calendrier démentiel.

« Cela génère beaucoup de fatigue mentale et physique »

« Concernant l'enchaînement des matchs, depuis le début de la saison, tout le monde dit que c'est un calendrier infernal. Encore plus pour une équipe engagée dans une compétition européenne, avec les sélections nationales. Il n'y a que quatre joueurs chez nous qui sont restés. Il y a six jours entre les deux matchs de Benfica, cela génère beaucoup de fatigue mentale et physique », regrette Christophe Galtier.

« Le calendrier est démentiel »