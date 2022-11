Foot - PSG

PSG : L'OM commet une grosse erreur, Galtier ne va pas imiter Tudor

Publié le 2 novembre 2022 à 21h00

Hugo Chirossel

Alors que l’OM avait l’opportunité de se qualifier pour la Ligue Europa en terminant troisième de son groupe, les Marseillais ont tout perdu mardi soir face à Tottenham (1-2). Les Phocéens ont encaissé un deuxième but dans les dernières secondes de la rencontre, les reléguant à la dernière place de leur poule. Pour justifier cela, Igor Tudor a invoqué une erreur de communication, ce que Christophe Galtier ne veut pas reproduire.

L’Olympique de Marseille a tout perdu. L’OM avait l’opportunité de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mardi soir, en cas de victoire face à Tottenham. Après avoir ouvert le score grâce à Chancel Mbemba, les Marseillais ont été rejoints en début de seconde période, à la suite d’une tête de Clément Lenglet. Si ce résultat ne leur permettait pas de continuer leur aventure en C1, il était en revanche suffisant pour se qualifier en Ligue Europa.

Mercato - OM : Tudor en danger après le fiasco en Ligue des champions ? La réponse https://t.co/xmqZPCIN4a pic.twitter.com/7oLw8alNzP — le10sport (@le10sport) November 2, 2022

« Ils n'entendaient pas avec le public »

Mais les hommes d’Igor Tudor ont poussé pour prendre l’avantage au score, et ont fini par se faire prendre en contre en toute fin de match. Pierre-Emile Hojbjerg a inscrit le second but des Spurs , reléguant l’OM à la dernière place de son groupe. « La dernière action ? Les joueurs n'ont pas entendu. Je leur disais de rester (derrière), mais ils sont montés, ils n'entendaient pas avec le public. J'aurais aimé qu'on marque le deuxième but. La consigne, c'était de rester en défense, de ne pas trop jouer haut, mais il y avait tellement de bruit, ils n'ont pas pu entendre ce que je leur disais. Je leur disais de rester au milieu », s’était justifié l’entraîneur croate à l’issue de la rencontre.

« S'il faut passer des consignes, on passera des consignes »