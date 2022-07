Foot - PSG

PSG : Galtier et Campos s'attaquent à vieux problème de QSI

Publié le 9 juillet 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Depuis l'arrivée de QSI au PSG, le club de la capitale a connu des difficultés avec ses gardiens de but. Un problème que Leonardo semblait avoir résolu en recrutant Keylor Navas en 2019... mais qu'il a relancé avec l'arrivée de Gianluigi Donnarumma en 2021. Par conséquent, Christophe Galtier et Luis Campos vont devoir gérer rapidement ce problème.

Depuis l'arrivée de QSI en 2011, un problème récurrent frappe le poste de gardien de but. Et pour cause, dans un premier temps, Salvatore Sirigu a été choisi par le PSG qui a finalement décidé de le mettre en concurrence avec Kevin Trapp, un portier prometteur venue d'Allemagne. Mais lui non plus ne réussira pas à s'imposer et rester à jamais comme le gardien de la remontada . Unai Emery installera même une concurrence entre Kevin Trapp et le jeune portier formé au club, Alphonse Areola. Mais encore une fois, aucun des deux ne s'imposera de manière claire. A tel point que le PSG décidera de tente le coup avec une légende du poste : Gianluigi Buffon. L'Italien débarque libre, mais même lui ne règlera pas le problème à Paris. Il faudra finalement attendre le retour de Leonardo en 2019 pour enfin trouver un équilibre à ce poste. Keylor Navas s'impose rapidement comme le titulaire indiscutable. Sergio Rico devient une doublure parfaite. Mais en 2021, Leonardo remet en péril l'équilibre enfin trouvé. Et pour cause, le PSG refuse de laisser filer l'opportunité d'attirer Gianluigi Donnarumma, dont le contrat à l'AC Milan a pris fin. Et comme certains prédécesseurs, Mauricio Pochettino a refusé de désigner une hiérarchie claire, ce qui a posé problème. Et les deux gardiens parisiens ont annoncé qu'ils refusaient de partir sur une saison similaire.

Galtier veut une vraie hiérarchie au PSG

Par conséquent, ce sont Christophe Galtier et Luis Campos, les deux nouveaux hommes forts du secteur sportifs du PSG, qui vont devoir résoudre ce problème. Présent en conférence de presse après son officialisation, Christophe Galtier a d'ailleurs rapidement affiché ses intentions : il souhaite instaurer une hiérarchie claire. « Je vais rencontrer très rapidement les gardiens. La gestion qu'il y a eu je l'ai vue, je n'ai pas à la commenter. Je dois les rencontrer, mais j'ai par principe de nommer un numéro 1 et un numéro 2. Je fonctionne toujours comme ça, c'est plus simple pour moi et pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l'effectif », assurait Galtier. Et visiblement, son choix est fait.

PSG : Ça se confirme pour cette révolution de Galtier https://t.co/9FGnQod09k pic.twitter.com/aH0GBtAYpb — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 8, 2022

Donnarumma numéro 1 ?

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , c'est Gianluigi Donnarumma qui sera le nouveau portier titulaire du PSG la saison prochaine. Il faut dire que l'Italien est arrivé il y a un an avec pour ambition de s'inscrire sur le long terme à Paris. Plus jeune que Keylor Navas et avec un contrat plus long, Donnarumma devrait donc logiquement prendre le dessus dans cette concurrence. Et cela devrait pousser le Costaricien au départ. Un transfert ne sera toutefois pas simple à concrétiser compte tenu du salaire de Keylor Navas. Mais s'il reste, ce sera difficile de retrouver une totale sérénité. Un choix qui ravit en tout cas Jérôme Alonzo.

Alonzo valide la hiérarchi