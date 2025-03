PSG : Galtier, clan Neymar… Ça va balancer sur Al-Khelaïfi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Diffusée sur France 2, l’émission Complément d’Enquête a décidé de s’attaquer à Nasser Al-Khelaïfi. C’est elle qui est à l’origine de la révélation de la réunion tendue entre les présidents de Ligue 1. Ce n’était toutefois qu’un extrait et c’est le 23 mars prochain que l’émission sera diffusée. Et ça va balancer sur le président du PSG.

Dernièrement, il avait été annoncé qu’un numéro de Complément d’Enquête allait être consacré à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG. On en a alors eu un avant-goût avec l’extrait dévoilé sur la réunion tendue entre les présidents de Ligue 1. L’émission complète est donc très attendue et le rendez-vous est alors donné au 27 mars prochain sur France 2 à 23h.

« Des enregistrements sonores inédits révèlent les intimidations subies »

A quoi s’attendre pour ce Complément d’Enquête consacré à Nasser Al-Khelaïfi ? Dans un communiqué rapporté par L’Equipe, l’émission de France 2 promet des révélations croustillantes : « Côté pile, il est celui qui a fait du club parisien une marque mondiale valorisée à plus de 4 milliards d'euros et du Parc des Princes, le rendez-vous incontournable des politiques et des artistes. Côté face, il se comporterait en tyran au service de ses propres intérêts. Des enregistrements sonores inédits révèlent les intimidations subies par ceux qui osent s'opposer aux intérêts du club ».

Galtier va parler !

A l’occasion de ce Complément d’Enquête, on pourra également voir plusieurs intervenants. Ainsi, Christophe Galtier, ancien entraîneur du PSG, Wagner Ribeiro, ancien agent de Neymar, Bernard Caïazzo, ancien président de l’ASSE, ou Sihem Souid, lobbyiste du Qatar, devraient prendre la parole à propos de Nasser Al-Khelaïfi.