PSG - «Extraordinaire» : Signature validée à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour sa deuxième saison sur le banc du PSG, Luis Enrique a mis tout le monde d’accord… jusqu’à l’OM ! Interrogé sur la rivalité avec le club de la capitale, Roberto De Zerbi s’est montré très élogieux à l’égard du technicien espagnol dont il qualifie le travail d’extraordinaire la saison dernière à Paris.

L'OM va-t-il enfin rivaliser avec le PSG cette saison ? Pour sa deuxième année sur le banc du club phocéen, Roberto De Zerbi y croit, mais il rappelle également que lors du précédent exercice, ce fut impossible pour les Marseillais de rivaliser durant tout le championnat avec le club de la capitale. Il faut dire que Luis Enrique a transformé cette équipe devenue championne d'Europe, au point d'impressionner Roberto De Zerbi.

De Zerbi s'enflamme pour Luis Enrique « Nous voulons rivaliser avec Paris mieux que ce que nous avons fait la saison dernière. Je ne dis que le PSG est plus grand que l'OM. Je dis qu'ils ont eu jusqu'à maintenant plus de force que l'OM. Ce n'est pas moi qui le dis. Le Classico, c'est Juve-Inter, sur dix rencontres, quatre victoires de l'Inter, cinq de la Juve, et un nul. Le Classique, PSG-OM, sur 23 matches, 19 victoires de Paris, 3 nuls et une victoire de l'OM, pour moi ce n'est pas un Classico », rappelle-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE, avant d’en dire plus à ce sujet.