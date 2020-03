Foot - PSG

PSG : Erling Haaland déclame sa flamme à une star de Tuchel !

Publié le 9 mars 2020 à 20h45 par La rédaction

Alors que le PSG et Dortmund s’affronteront ce mercredi en 8e de finale retour de Ligue des Champions, Erling Haaland s’est montré élogieux envers Kylian Mbappé.

Erling Haaland réalise de grandes performances avec le Borussia Dortmund depuis son arrivée au mercato de janvier. Le jeune Norvégien a marqué 9 buts en 8 matchs de Bundesliga. Et en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, il a brillé en inscrivant deux buts face au PSG. Une prestation XXL qui a presque éclipsé la présence de Kylian MBappé sur le terrain. L’attaquant du Borussia Dortmund a pourtant rendu hommage au champion du monde français.

Erling Halland encense Mbappé