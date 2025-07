PSG - Du lourd sur le mercato : Mbappé directement concerné ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu’il a été pendant sept ans la tête de gondole du projet du PSG, Kylian Mbappé n’a pas quitté le club de la capitale dans de bonnes dispositions avec les dirigeants et les supporters l’an dernier. Mais de son côté, Djibril Cissé réclame du respect pour Mbappé, d’autant qu’il a largement contribué aux recrutement XXL du PSG.

Vainqueur de la Ligue des Champions quelques mois seulement après le départ de Kylian Mbappé qui avait tant fait parler l’été dernier, le PSG jubile, et les supporters s’en donnent à cœur joie pour tacler en boucle leur ancienne star. Un traitement qui ne convient pas du tout à Djibril Cissé, d’autant que ce dernier estime que Mbappé a largement contribué pendant sept ans au développement du PSG et à son recrutement de qualité, ayant amené à la victoire finale en C1.

« Kylian fait partie de cette histoire » « Il faut savourer la victoire plutôt que de dire 'Kylian n'était pas là, on a gagné' et essayer de le narguer. Une Ligue des champions est un travail de longue haleine. Marquinhos a remercié Thiago Silva, Zlatan (Ibrahimovic). Tous ces gens ont fait que Paris a pris de l'ampleur. Ça intéresse les joueurs de venir. Kylian en fait partie », explique Djibril Cissé dans l’émission The Bridge.