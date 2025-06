PSG - Doué : Le transfert hallucinant évoqué en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien coéquipier de Désiré Doué, le nouveau crack du PSG, Mathys Tel a été questionné sur un possible retour au Stade Rennais avec d’autres pépites également passées par son club formateur, comme Doué par exemple. Et l'attaquant de Tottenham a donné sa réponse en direct sur RMC Sport dimanche soir.

Dimanche soir, en direct dans l'After Foot sur RMC Sport, Mathys Tel (20 ans, Tottenham) a été interrogé par un auditeur sur un possible retour à Rennes avec d’anciens joueurs, et notamment les stars du PSG Ousmane Dembélé et Désiré Doué. L’attaquant des Bleuets n’a pas rejeté l’idée : « Ca serait pas mal, on pourrait remporter la Ligue des Champions » a t-il dit sur le ton de l’humour. Même si cette idée ressemble plus à un rêve qu’à une exclusivité, c’est sûr que ce projet fou pourrait amener le club au niveau du PSG.

Un effectif taillé Ligue des Champions ? Ce n’est plus à prouver, le Stade Rennais fait partie des meilleurs centres de formation en France et même à plus grande échelle. Au classement des meilleurs centres français, Rennes a terminé à la première place devant le Paris Saint-Germain. Eduardo Camavinga, Ousmane Dembélé, Désiré Doué… Autant d'ex-rennais qui se retrouvent sur le devant de la scène européenne. Vu la triste saison du Stade Rennais, plus proche de la relégation que des places européennes cette saison, les supporters bretons peuvent regretter les ventes effectuées par le club breton.