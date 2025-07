PSG : Donnarumma va provoquer un transfert ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que les négociations entre le Paris Saint-Germain et Gianluigi Donnarumma sont au point mort, l'avenir du gardien italien reste plus flou que jamais. Et selon le journaliste transalpin Stefano Agresti, un retour à l’AC Milan n’est pas à exclure. Une hypothèse qui pourrait rebattre bien des cartes, à Paris comme à Milan.

Intertitre 1 Depuis plusieurs semaines, le dossier Gianluigi Donnarumma est à l’arrêt au PSG. Le club parisien n’a pas avancé sur une prolongation, et l’arrivée potentielle de Lucas Chevalier (LOSC) pourrait bien changer la donne. Pendant ce temps, en Italie, la rumeur d’un retour du portier à l’AC Milan enfle doucement, portée par plusieurs observateurs du football transalpin.

Un départ au Milan AC ? Et selon Stefano Agresti, un retour de Donnarumma à Milan ne serait pas sans conséquences : en cas d’arrivée du champion d’Europe, le jeune gardien du Milan AC, Lorenzo Torriani, pourrait être prêté dès la saison prochaine.