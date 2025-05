PSG - Dembélé : La menace Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auteur d’une saison XXL et en course pour remporter la Ligue des Champions avec le PSG, Ousmane Dembélé est clairement l’un des favoris au Ballon d’Or en 2025. Le Français l’emportera-t-il ? Alors qu’il faudra faire attention à Lamine Yamal, en Espagne, on ne veut également pas enterrer Kylian Mbappé trop vite.

Après Rodri, qui remportera le Ballon d’Or en 2025 ? Actuellement, deux favoris se détachent : Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Mais rien n’est encore acté et la finale de la Ligue des Champions pourrait bien faire gagner de précieux points au numéro 10 du PSG. Mais voilà que Kylian Mbappé pourrait également avoir son mot à dire…

« Mbappé est un candidat » Malgré les mauvais résultats du Real Madrid, Kylian Mbappé peut avoir ses chances pour le Ballon d’Or et menacer ainsi Ousmane Dembélé. C’est ce qu’a expliqué Pablo Polo, journaliste Marca, pour Le Figaro : « Dembélé est favori s’il gagne la Ligue des Champions. Mais attention, il y a la Ligue des Nations et le Mondial des clubs. Même s’il n’a pas gagné avec le Real, Mbappé est Soulier d’or, et peut aussi gagner deux trophées d’ici la fin de la saison. C’est un candidat ».