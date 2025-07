PSG : Critiqué, Luis Enrique répond cash !

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a rapidement imposé son style au sein du club parisien. Deux ans plus tard, l’Espagnol est déjà considéré comme le meilleur entraîneur de l’histoire à Paris, avec qui il a remporté la Ligue des Champions. Critiqué il y a encore quelques mois, ce dernier a répondu à ses détracteurs ce samedi.

« Les moments où ça se passe mal, c’est là où je me sens presque le plus à l’aise »

« Je ne sais pas. Une star, absolument pas. Je ne l’étais pas en tant que footballeur, ce n’est pas le cas maintenant comme coach. Les moments où ça se passe mal, c’est là où je me sens presque le plus à l’aise. Cela se passe bien grâce à notre travail qui permet de donner beaucoup de bonheur. Un entraîneur est bon ou pas bon selon les résultats. Ce sont les règles. Je n’ai aucun problème à être critiqué. Les critiques me motivent plus que les louanges. La meilleure saison de ma carrière ? Peut-être mais il faudra gagner demain pour finir en beauté. Le plus important, c’est de terminer en jouant à 100 % et on verra ce qu’on arrive à rapporter », a ainsi lâché Luis Enrique.