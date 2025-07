PSG - Craquage de Luis Enrique : Une sanction est réclamée

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique s’est retrouvé au cœur d’une vive polémique après la finale de la Coupe du monde des clubs perdue face à Chelsea dimanche dernier (3-0). Dans un moment de tension, l'entraîneur du PSG a violemment écarté Joao Pedro en voulant calmer une échauffourée. Une attitude que certains, à l'image de Florent Gautreau, estiment inacceptable.

Le mea-culpa de Luis Enrique

Une séquence qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, provoquant de nombreuses réactions. Conscient de son comportement, Luis Enrique a tenté de s’expliquer en conférence de presse. « Il y avait beaucoup de tension, beaucoup de pression, et à partir de là, il y a eu une série de bousculades entre plusieurs joueurs que nous aurions dû tous éviter et qui ne devraient plus jamais se reproduire. » a confié le coach du PSG dimanche dernier.