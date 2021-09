Foot - PSG

PSG - Clash : Neymar, Mbappé… Daniel Riolo fracasse Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 28 septembre 2021 à 20h10 par B.C.

Ce samedi, Kylian Mbappé s’est fait remarquer en semblant très remonté contre Neymar, pas assez collectif à ses yeux. Une nouvelle polémique qui a fait réagir Daniel Riolo, journaliste à RMC.

Si le PSG est sorti vainqueur de son duel face à Montpellier (2-0) samedi, une scène est venue assombrir ce nouveau succès du club de la capitale. Sorti avant la fin de la rencontre par Mauricio Pochettino, Kylian Mbappé été pris sur le vif sur le banc de touche par les caméras de Canal + en train de critiquer Neymar, coupable selon lui de ne pas lui avoir fait une passe qui aurait pu lui permettre d’aggraver le score plus tôt. Une polémique de plus pour le PSG, qui semble parfois avoir du mal à gérer l’égo de ses stars. Dans l’émission Estelle Midi , Daniel Riolo a critiqué la position de Mauricio Pochettino dans cette affaire, même si le journaliste de RMC estime que Nasser Al-Khelaïfi reste le principal fautif.

« Le problème vient d’en haut »