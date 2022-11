PSG : Cette nouvelle sortie sur l'absence de Ramos au Qatar

La rédaction

Actuellement au Qatar pour disputer la Coupe du monde avec l'Allemagne, Thilo Kehrer est un peu revenu sous les projecteurs depuis son départ du PSG cet été. En revanche, Sergio Ramos n'est lui pas présent pour disputer le Mondial. Une absence qui a d'ailleurs fait réagir Kehrer ce dimanche en marge de la rencontre entre l'Espagne et l'Allemagne.

Indésirable au PSG, Thilo Kehrer a rebondi cette saison à West Ham et devient un excellent élément. Au point d'être sélectionné pour participer au Mondial avec la Mannschaft. Tout le contraire de Sergio Ramos qui, s'il a réussi à revenir en forme à Paris, n'est pas de la partie au Qatar avec l'Espagne. Dans une interview au quotidien espagnol As , l'Allemand est revenu sur ce cas.

« Je ne connais pas les raisons »

Ancien équipier de Kehrer à Paris, Sergio Ramos est bien connu de l'Allemand. Mais pas au point de connaître les raisons qui ont poussé Luis Enrique à laisser le défenseur espagnol à la maison. « Je ne connais pas les raisons de l'entraîneur pour le laisser de côté, je ne les connais pas » a d'abord expliqué Kehrer.

Une décision pas vraiment surprenante