PSG : C’est confirmé, Al-Khelaïfi annonce une révolution

Arthur Montagne

Depuis quelques jours, l’hypothèse d’un déménagement du PSG du Parc des Princes prend de l’ampleur. En froid avec la Mairie de Paris au sujet du rachat de l’enceinte parisienne, Nasser Al-Khelaïfi confirme qu’il ne bluffe pas et qu’il a bien l’intention de changer de stade s’il ne trouve pas d’accord avec la Ville de Paris.

«Je ne pense pas que la mairie veuille que nous restions»

« Notre première option est de rester, mais je ne pense pas que la mairie veuille que nous restions. Ils font pression pour que nous partions. Nous nous sommes disputés avec eux pendant cinq ans. Chaque fois, ce sont les mêmes fausses promesses : aujourd'hui, demain, cette élection, la prochaine élection. Nous sommes fatigués de cela. Nous avons besoin d'un accord équitable. J'aime le Parc des Princes, c'est notre histoire et je le respecte plus que tout, et y rester a toujours été notre premier choix. Mais je ne pense pas qu'ils nous veulent là-bas », lance le président du PSG à MARCA avant de poursuivre.

«Le conseil municipal pense que nous plaisantons»