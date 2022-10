Foot - PSG

PSG : Ces incroyables révélations sur les méthodes d’Al-Khelaifi

Publié le 14 octobre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

Impliqué dans de nombreuses polémiques ces derniers mois, Nasser Al-Khelaïfi est sous le feu des critiques. Jérémy Ménez, ancien joueur du PSG, raconte les méthodes du président parisien, et il n'est pas tendre avec celui qui dirige le club de la capitale depuis 2011.

Depuis 2011 et le rachat du PSG par le Qatar, Nasser Al-Khelaïfi est le président du club de la capitale. Depuis cette date, le dirigeant qatari s'est retrouvé dans de nombreuses polémiques et serait même désormais en froid avec Kylian Mbappé qui s'estimerait trahi par son président qui n'aurait pas tenu ses promesses. Passé par le PSG au début du projet QSI, Jérémy Ménez s'est prononcé sur les méthodes de Nasser Al-Khelaïfi.

«En termes de connaissance du football, ce n’est pas le meilleur»

« Nasser Al-Khelaïfi n’est pas le seul fautif dans l’histoire, mais c’est quand même le principal décideur. Quand les joueurs te manquent tout de même un peu de respect, c’est que, à un moment donné, t’es pas très respecté dans le club (...) En termes de connaissance du football, ce n’est pas le meilleur, ça c’est sûr. Après, au niveau des rapports, c’était des ‘Bonjour, ça va bien ?’ et ça n’allait pas plus loin », assure l'ancien international français au micro de RMC Sport avant de poursuivre.

«J’ai connu Galliani et Berlusconi, et c’est autre chose»