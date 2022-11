Foot - PSG

PSG : Bluffé par Neymar, Christophe Galtier se lâche

Publié le 7 novembre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

Neymar s’est une nouvelle fois montré décisif dimanche à Lorient (2-1) et continue sur sa lancée du début de saison. Si bien que son entraîneur Christophe Galtier ait expliqué que le Brésilien n’avait jamais été aussi fort depuis son transfert au PSG.

Dimanche midi, sur la pelouse du FC Lorient, Neymar a montré la lumière au PSG en inscrivant le premier but de la rencontre et en servant Danilo Pereira pour le but victorieux face aux Merlus (2-1). Une nouvelle fois cette saison, le Brésilien a étalé toute sa classe tout en se montrant particulièrement décisif pour le PSG.

«Je me sens très bien, j’ai d’excellentes sensations dès que je suis sur le terrain»

L’occasion pour Neymar d’évoquer sa bonne forme au micro de Prime Video dans la journée de dimanche alors que le Mondial au Qatar approche à grands pas pour le Brésilien (20 novembre - 18 décembre). « C’était une partie très serrée, très intense notamment au milieu de terrain. En première période, on a aussi perdu quelques ballons. Mon bon début de saison ? Je me sens très très bien, j’ai d’excellentes sensations dès que je suis sur le terrain, je suis ravi. »

«C’est peut-être le meilleur Neymar que l’on ait vu au PSG»