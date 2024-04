PSG : Barcelone lui promet l’enfer, la réponse de Dembélé

Axel Cornic

Ancien du FC Barcelone, Ousmane Dembélé était très attendu ce mardi soir, avec le quart de finale retour de Ligue des Champions. Et il a répondu présent pour ce grand rendez-vous, en dépit d’un accueil pas vraiment chaleureux de la part de ceux qui étaient ses supporters jusqu’à la saison dernière.

Passé à côté du premier quart de finale, le PSG était obligé de répondre présent ce mardi, sur la pelouse du FC Barcelone. C’est chose faite, puisque les hommes de Luis Enrique ont totalement renversé la situation, s’imposant finalement six buts à quatre sur l’ensemble des rencontres.

Mercato : Le PSG trahit par l’un des siens pour Mbappé ? https://t.co/pCRmt43UAy pic.twitter.com/ktKMgIVA1Y — le10sport (@le10sport) April 16, 2024

Le retour gagnant d’Ousmane Dembélé

Et c’est en grande partie grâce à Ousmane Dembélé, auteur du premier but qui a lancé la révolte parisienne. L’ailier était pourtant attendu, avec notamment un accueil glacial de la part des supporters du FC Barcelone. Sur les réseaux sociaux on a même vu des photos apparaitre quelques heures avant la rencontre, montrant des faux billets de banque à son effigie avec le terme « Judas » écrit dessus, par rapport à son départ du club l’été dernier pour rallier le PSG.

« L’accueil qui m’a été réservé ? Je l’ai très bien vécu car en 2021 je m'étais déjà fait siffler ici à Barcelone »