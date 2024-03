PSG : Avant son départ, Mbappé annonce la couleur

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG en juin prochain. Mais l’attaquant âgé de 25 ans a encore des objectifs à remplir à Paris avant de vraisemblablement rejoindre le Real Madrid. L’international français a assuré se mettre au service du collectif dans la partie la plus importante de la saison du club de la capitale.

Sept ans après l’avoir rejoint, Kylian Mbappé vit ses derniers moments en tant que joueur du PSG. Si l’annonce officielle se fait toujours attendre, le choix de l’international français de s’en aller à la fin de son contrat est d'ores et déjà connu. Il devrait, sauf retournement de situation, prendre la direction du Real Madrid. Mais avant cela, il est déterminé à se mettre au service du collectif afin que le PSG atteigne ses objectifs.

«J'essaie de donner à l'équipe ce dont elle a besoin»

« J'essaie de donner à l'équipe ce dont elle a besoin. Il s'agit davantage de répondre aux besoins de l'équipe. Bien sûr, je dois marquer des buts, donner des passes décisives, être décisif pour l'équipe, mais je dois aussi écouter ce qu'elle attend de moi. Je pense que c'est le rôle de tout grand joueur, de faire ce que l'équipe attend de lui et c'est ce que je veux faire tous les jours », a déclaré Kylian Mbappé, dans un live organisé sur la chaîne YouTube du PSG.

«C'est la partie la plus importante de la saison et je dois être prêt pour mon équipe»