PSG : Après Neymar, Galtier reçoit une autre mauvaise nouvelle à la Coupe du monde

Arthur Montagne

Luis Campos et Christophe Galtier doivent regarder la Coupe du monde d’un œil inquiet. Et pour cause, les deux hommes forts du secteur sportif du PSG ont vu plusieurs joueurs se blesser à l’image de Neymar. Mais d’autres coups durs sont annoncés du côté du Portugal, à commencer par celui de Nuno Mendes.

Depuis le début de la Coupe du monde, le PSG suit avec attention les prestations de ses protégés et s'inquiète comme le Brésil pour Neymar. Mais ce n'est pas tout puisque les Parisiens regardent également du côté du Portugal. Et pour cause, après Danilo Pereira, Nuno Mendes est également blessé et Fernando Santos a donné des nouvelles de son latéral gauche.

Nuno Mendes privé de Coupe du monde ?

« Ce n’est pas moi qui assure le suivi médical, je ne sais rien. Maintenant, le staff médical va faire son analyse. Vous verrez et nous verrons… Pour le moment, je ne sais rien, je dois attendre. Nuno (Mendes) était disponible, le staff médical avait donné son feu vert, il a fait les exercices nécessaires lors des entraînements précédents », assure le sélectionneur du Portugal en conférence de presse.

Fernando Santos est inquiet