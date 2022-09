Foot - PSG

PSG : le rendez-vous est fixé entre le PSG et la SNCF

Publié le 8 septembre 2022 à 16h45 par Hugo Chirossel

Au cœur d’une polémique énergétique et environnementale après les propos de Christophe Galtier en conférence de presse, le PSG va rencontrer la SNCF à la fin du mois de septembre. Le but étant de trouver une solution afin de permettre aux Parisiens d’utiliser plus souvent le train pour ses déplacements.

Le déplacement du Paris Saint-Germain à Nantes a fait beaucoup parler. Alain Krakovitch, directeur des TGV-intercités, avait interpellé le PSG sur les réseaux sociaux, invitant le club de la capitale à privilégier le train comme moyen de locomotion, plutôt que les jets privés. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Christophe Galtier avait répondu par une blague de mauvais goût.

« Je suis concerné par les problèmes de climat »

Après la polémique qui a suivi, l’entraîneur du PSG avait affirmé regretter ses propos : « ce n’était pas le moment de faire ces propos. Je le regrette. C’était une blague de mauvaise qualité, pas au bon moment. Je suis concerné par les problèmes de climat, les problèmes de notre planète. Je sais la responsabilité que nous avons. J’ai entendu qu’on était hors sol, c’est faux. On est lucide. Cette blague arrive au mauvais moment, elle est de mauvais goût », a-t-il déclaré au micro de Canal+ , après la victoire face à la Juventus en Ligue des champions.

Le PSG va rencontrer la SNCF